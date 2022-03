Giovani deixa titularidade nas mãos de Abel e diz realizar sonho no Palmeiras

Aposta do técnico Abel Ferreira na vitória do Palmeiras por 2 a 0 diante do Guarani, na tarde deste domingo, no Allianz Parque, pela décima rodada do Campeonato Paulista, o atacante Giovani teve atuação destacada e se colocou à disposição do treinador para a sequência da temporada. Ele é um dos poucos atletas campeões da Copa São Paulo de Futebol Júnior que vêm sendo relacionados, inclusive, esteve na pré-lista no último Mundial de Clubes.

"Agradeço a Deus e minha família por esses momentos, é especial. Acredito que a gente vem num momento bom, nossos treinos são fortes, isso é mérito. Estou preparado, se o professor precisar de mim, vou estar preparado", falou o atacante.

Giovani mostrou também estar focado no Palmeiras. O jovem atacante de apenas 18 anos não pensa ainda em uma mudança de ares e destacou a importância de fazer parte do elenco que tem conquistado muitos títulos nos últimos anos.

"Acredito que coloco tudo no plano de Deus, as coisas acontecem no tempo que tem que acontecer. Meu sonho é ser jogador no Palmeiras, de ser importante para a equipe, estou feliz de estar aqui", completou o atleta.

Giovani apareceu muito bem pelos lados de campo, tentou algumas jogadas individuais de mais habilidade e chegou a ter oportunidade de marcar. Deixou o campo no segundo tempo para a entrada de Dudu, que também teve grande atuação neste domingo na vitória que colocou o Palmeiras muito perto da próxima fase.

Única equipe invicta na competição, o Palmeiras chegou aos 20 pontos na liderança e do acirrado Grupo C. O time alviverde volta a campo na próxima quinta-feira, às 20h30, diante do São Paulo, no Morumbi.