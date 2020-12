Giovanni assume decepção por empate do Cruzeiro, mas destaca ponto conquistado

O meia Giovanni mostrou decepção com o empate do Cruzeiro diante do CSA por 1 a 1 na noite desta terça-feira, no Independência, pela 29.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No entanto, o jogador enalteceu o ponto conquistado.

"Criamos, mas não conseguimos converter a gols. Se tivéssemos pressionado desde o começo, o resultado poderia ter sido outro. Ficamos decepcionados com o resultado, pois queríamos conquistar os três pontos dentro de casa", disse o meia.

Giovanni ainda falou dos objetivos traçados pelo clube desde a chegada de Luiz Felipe Scolari. "Apesar do resultados, ficamos felizes em somar pontos. Assim que o Felipão chegou, nosso objetivo era pontuar para nos afastar da zona de rebaixamento e temos feito isso", concluiu.

O ponto conquistado nesta terça-feira levou o Cruzeiro aos 39, a sete do G4, mas abrindo dez do Paraná, o primeiro dentro da zona de rebaixamento. O resultado pode ser colocado na conta do goleiro Fábio, que fez defesas importantes para impedir nova derrota da equipe celeste no torneio.

Há cinco perder sem derrota, o Cruzeiro quer ampliar a invencibilidade no jogo da próxima sexta-feira, às 20h15, diante do Avaí, no estádio da Ressacada, pela 30.ª rodada.