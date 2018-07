Giovanni Augusto celebra gol e Carille destaca ter elenco do Corinthians nas mãos

O Corinthians derrotou o Atlético-PR por 1 a 0, nesta quarta-feira, na Arena da Baixada, com um gol de Giovanni Augusto, que estava em baixa no elenco e parecia não estar nos planos de Fábio Carille. Aliviado após o gol, o meia festejou a boa atuação e o fato de ter feito a diferença e o treinador ressaltou a importância de ter um elenco consciente do que precisa ser feito, mesmo sem ter tempo para treinar.

“Fico feliz pelo professor ter acreditado em mim. É importante vir aqui e conquistar os três pontos. Não sou mais nenhum menino e sei que a gente não pode se acomodar. Me dediquei, pois sabia que na hora certa Deus ia abençoar, e aconteceu hoje", comemorou o meia, que acertou um chute de fora da área e enganou o goleiro Weverton.

Nos vestiários, Carille comentou sobre a atuação do meia e repetiu algo que já falou sobre o próprio Giovanni Augusto e também em relação aos outros atletas. “Eu não desisto de jogador. Ele fez alguns treinos pela esquerda e eu gostei demais. Conversamos e ele me falou que gosta de jogar ali, trazendo para dentro. Hoje (quarta-feira) ele foi abençoado com o gol nos ajudando com a vitória aqui em Curitiba”, comentou o treinador.

Um fato curioso é que Carille não chegou a treinar o time titular entre a vitória sobre o Palmeiras e o confronto com o Atlético-PR. Segundo ele, isso não fez falta, pois o grupo sabe bem o que precisa ser feito. “O campeonato é de superações o tempo todo. Não foi a primeira vez que os jogadores não treinaram. Chegamos numa fase do ano que não tem praticamente o que treinar e quem eu colocar, pode não render bem, mas sabe o que tem que fazer. Para sábado vai ser assim outra vez, com um tempo de recuperação menor, inclusive. Agora é fazer o que é melhor para o grupo e guardar energia para ter gás no sábado", explicou.

O elenco do Corinthians volta para São Paulo no começo da tarde desta quinta-feira e aos treinamentos na tarde de sexta-feira, quando Carille deverá comandar uma atividade apenas para os reservas antes de encarar o Avaí, sábado, na Arena Corinthians.