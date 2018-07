Giovanni Augusto e Douglas Santos desfalcam o Atlético

O Atlético Mineiro confirmou mais duas baixas no elenco nesta terça-feira. O meia Giovanni Augusto, que vinha sendo reserva neste início de temporada, e Douglas Santos, titular da lateral-esquerda, estão no departamento médico e não têm previsão de retorno. O meia-atacante Guilherme também está machucado.

De volta ao Atlético depois de se destacar emprestado ao Figueirense na temporada passada, Giovanni Augusto sofreu a ruptura dos ligamentos do tornozelo esquerdo e deve ficar mais de um mês afastado dos gramados - o Atlético não estipula prazos para retorno. Ele se machucou na segunda, no jogo-treino dos reservas contra o Social.

Já Douglas Santos tem um quadro menos grave. O jogador precisou ser substituído na estreia do Campeonato Mineiro, contra o Tupi, e teve constatada uma entorse no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. O lateral também não teve prazo de retorno aos gramados informado.