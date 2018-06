Giovanni Augusto e Fellipe Bastos devem deixar o Corinthians

Aposta do técnico Fábio Carille em 2017, o meia Giovanni Augusto deve deixar o Corinthians. Além dele, o volante Fellipe Bastos, o lateral-direito Léo Príncipe e o meia Rodrigo Figueiredo também devem ser negociados em breve. Os jogadores não foram inscritos para a disputa do Campeonato Paulista e a diretoria já avisou que eles estão liberados para procurar clube.

"Quando você têm uma competição de três meses e alguns estão fora, é um tempo prejudicial para eles. Não tiramos dele a oportunidade de vestir a camisa do Corinthians, mas é um cenário de oportunidade que podem aparecer. Serão respeitados no dia a dia e, se tiverem alguma oportunidade, vamos ver com seus agentes", disse o gerente de futebol, Alessandro Nunes.

O técnico Fábio Carille explicou a decisão e avisou que Mantuan será o reserva imediato da lateral-direita. "Já está definido quem será o outro lateral-direito. É o Mantuan. Sobre o Giovanni Augusto, foi uma reunião técnica que tivemos na segunda-feira. Ficaram fora ele, Léo Príncipe e Fellipe Bastos. É difícil, mas preciso tomar algumas decisões nesse momento, como foi no ano passado com o Cristian. Foi uma decisão técnica minha de eles não iniciarem o campeonato", explicou o treinador.

No ano passado, a decisão de Carille de não relacionar Cristian para a disputa do estadual deixou o volante bastante irritado. Ele chegou a fazer críticas públicas ao treinador e só conseguiu atuar quando deixou o Corinthians, no segundo semestre.

Dos três, a situação mais curiosa é de Giovanni Augusto. O meia recebeu diversas propostas no ano passado e, mesmo atuando pouco, decidiu permanecer no clube e Carille sempre disse que sua intenção era recuperar o jogador, que andava em baixa.

Giovanni Augusto e Léo Príncipe chegaram a ser comentados no Fluminense, quando o clube tentava a contratação do meia Gustavo Scarpa, que foi para o Palmeiras. Quanto a Rodrigo Figueiredo ele pode ser emprestado para o Londrina.

O Corinthians inscreveu 20 de 26 jogadores para a disputa do Campeonato Paulista. Outros quatro nomes estão praticamente certos na lista. O zagueiro Henrique, o meia Mateus Vital, o atacante Emerson Sheik e o lateral-esquerdo Juninho Capixaba. As duas vagas restantes estão sendo reservas para a chegada de possíveis reforços.