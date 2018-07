Giovanni Augusto festeja volta ao palco do 'gol mais importante da vida'

"Realmente foi um gol bastante especial. Até hoje, sou lembrado por todo mundo por esse gol. Sem duvida, foi o gol mais importante da minha vida. Então, fico muito feliz de ter entrado para a história da Arena Corinthians. Foi um gol que significou bastante na minha trajetória, pude ter o reconhecimento de muitas pessoas para ser mais conhecido, ganhar mais respeito, então, foi um gol que me ajudou bastante e fico muito feliz de ter acontecido", disse.

Giovanni Augusto foi decisivo para os dois últimos triunfos do Atlético-MG ao anotar gols diante do Sport e da Ponte Preta, mas, até então, ainda não havia marcado no Brasileirão. O meia admitiu que o jejum vinha incomodando e acredita que agora vai conseguir se firmar ainda mais como titular.

"Jogador vive de gols, ainda mais a gente que joga do meio para a frente. Então, é sempre muito bom marcar e isso já estava me incomodando. Eu nunca tinha ficado tanto tempo sem marcar e estava muito motivado, então, fico feliz por ter voltado a marcar, gols importantes, e, com certeza, esses gols irão me ajudar bastante no decorrer da caminhada. Espero continuar marcando os gols e, aos poucos, ir entrando para a história do Atlético", afirmou.

O duelo do próximo sábado no Itaquerão reunirá dois dos candidatos ao título do Brasileirão, pois o Atlético é o líder, enquanto o Corinthians ocupa a terceira colocação. Assim, Giovanni Augusto acredita em um duelo bastante equilibrado e de alto nível.

"Acompanhei o Corinthians no jogo contra o Flamengo e achei a equipe deles bastante igual ao nosso time, com jogadores rápidos no contra-ataque, uma defesa muito boa. Então, tem tudo para ser um grande jogo. Esperamos fazer mais um grande jogo para conquistar mais três pontos e quem tem a ganhar com isso são os torcedores estarão acompanhando. Espero que a nossa torcida possa sair feliz no sábado", comentou.