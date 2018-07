Giovanni Augusto mantém otimismo e vê Corinthians na briga no Brasileirão

A queda de rendimento nas últimas rodadas e uma péssima sequência de resultados no Campeonato Brasileiro tiraram o Corinthians do G4. Na quinta colocação, o time paulista agora está a quatro pontos do Santos, quarto, mas nem o mau momento desanima o meia Giovanni Augusto. Para ele, a equipe alvinegra pode voltar à briga pelas primeiras posições em breve.

"No futebol, tudo pode acontecer. Assim como tivemos queda de rendimento, outros times podem ter. Tem de ter confiança. Vamos brigar até o final", afirmou. "Tem de acreditar nos dois (campeonatos). Tem de ir degrau por degrau. Virar a página da Copa do Brasil e pensar no Brasileirão. Podemos alcançar bons resultados."

A vitória sobre o Fluminense e a classificação às quartas de final da Copa do Brasil amenizaram a crise no Corinthians. Mesmo confiando em uma recuperação no Brasileirão, Giovanni Augusto sabe que neste outro torneio o título está bem mais possível. Para isso, no entanto, o time paulista precisará passar pelo Cruzeiro nas quartas.

"Serão jogos muito difíceis. O Cruzeiro tem história na Copa do Brasil. Fizemos jogo difícil com eles em São Paulo (1 a 1 no Pacaembu pelo Brasileirão). Vamos encontrar o caminho da vitória, estou confiante, vamos em busca da vitória", afirmou.

Antes de iniciar o confronto diante do Cruzeiro, quarta-feira que vem, no Itaquerão, o Corinthians volta suas atenções para o Brasileirão. Neste domingo recebe novamente o Fluminense, em casa, pela 27.ª rodada.