Giovanni Augusto nega ida ao Inter e Corinthians desiste da troca com Valdivia

Mesmo com o interesse do Palmeiras, o Corinthians estava otimista com a possibilidade de contar com o empréstimo do meia Valdivia, mas Giovanni Augusto tratou de jogar um balde de água fria nas pretensões alvinegras. Tudo porque, o jogador corintiano não aceitou ser envolvido como moeda de troca e avisou que pretende continuar no clube e aguardar por uma proposta que seja mais interessante. Assim, a negociação foi finalizada e, por enquanto, o meia continua no clube, com quem tem contrato até o fim de 2018. Entretanto, o Corinthians ainda não desistiu de Valdivia.

Giovanni Augusto disse que aceitaria defender o Inter desde que o acordo fosse válido por um tempo maior. A ideia dos clubes é que o acerto fosse válido até o fim do ano. Com a desistência do jogador, a diretoria do Corinthians divulgou uma nota para negar a possibilidade de ocorrer a troca, entretanto, ainda tentará a contratação do meia colorado de outras formas. A ideia inicial ele oferecer outro jogador para fechar negócio.

Além do Corinthians, o Palmeiras também manifestou interesse no jogador, embora o técnico Eduardo Baptista tenha dito nesta terça-feira, que o meia não está nos planos. Apesar da desistência, o time alvinegro continua sua busca por pelo menos mais uma meia para a sequência da temporada e a ideia é utilizar os atletas que não estão sendo muito aproveitados, mas que ainda tem mercado - como Giovanni Augusto - para serem usados como moeda de troca.

Atualmente, o clube selou uma troca com o Atlético-MG, em que Marlone foi para o clube mineiro e Clayton chegou para defender o time de Fábio Carille. Além de um meia, o Corinthians ainda quer mais um atacante e um lateral-direito. Confira a nota oficial divulgada pelo Corinthians:

O Sport Club Corinthians Paulista informa que foi procurado pela direção do Sport Club Internacional para uma provável troca do Valdivia pelo atleta Giovanni Augusto. Após conversa com Giovanni, diretoria e atleta decidiram que o jogador permanece no Corinthians e cumprirá seu contrato até o final.