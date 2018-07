Giovanni Augusto passará por cirurgia e deve ficar três meses parado

O Corinthians anunciou nesta sexta-feira que o meia Giovanni Augusto terá de passar por uma cirurgia depois de sofrer lesão na cartilagem do tornozelo esquerdo na última quarta-feira, no Beira-Rio, no empate por 1 a 1 com o Internacional pela quarta fase da Copa do Brasil. Por causa do problema, ele ficará por até três meses fora de combate, tempo normalmente exigido de recuperação para este tipo de lesão.

O departamento médico do clube ainda não definiu a data do procedimento cirúrgico, que ocorrerá nos próximos dias. Na última quinta-feira, o meio-campista desembarcou com o elenco corintiano em São Paulo, após o voo vindo de Porto Alegre, mancando bastante.

A participação de Giovanni Augusto no confronto diante do Inter durou apenas 18 minutos. Depois de entrar no segundo tempo, o jogador recebeu uma pancada de Rodrigo Dourado, em lance no meio-campo, e precisou ser substituído por conta das fortes dores. A partida, curiosamente, marcava o retorno do meia, que ficou três semanas afastado tratando um estiramento na coxa.

Contratado em 2016 junto ao Atlético-MG, Giovanni Augusto não vive um bom momento dentro do Corinthians. No último mês, seu nome esteve envolvido em uma possível troca por Valdívia, do Inter, mas ele não aceitou deixar o clube alvinegro e as negociações foram encerradas. Até o momento são 62 jogos com a camisa do clube paulista e apenas seis gols marcados.

Após o jogo contra o Inter, o técnico Fábio Carille elogiou a rápida atuação de Giovanni Augusto no confronto, apesar de o meia ter desperdiçado uma grande chance de gol. Na ocasião, o treinador disse que não deixaria de apostar no futebol do jogador, assim como em qualquer outro atleta do atual elenco alvinegro.