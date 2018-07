Giovanni Augusto pede para Corinthians 'esquecer' desfalques do Santos O meia Giovanni Augusto prevê um clássico difícil contra o Santos, apesar de o time da Vila Belmiro não contar com seus principais jogadores. Gabriel e Lucas Lima estão na seleção brasileira e Ricardo Oliveira, Machucado. O jogo será disputado nesta quarta-feira no Itaquerão.