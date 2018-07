Giovanni Augusto pede atenção ao elenco do Corinthians

O elenco do Corinthians embarcou na manhã desta terça-feira para ao Paraguai para enfrentar o Cerro Porteño, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O time fará um treino no Estádio Defensores del Chaco no período da tarde.

O técnico Tite relacionou 22 jogadores, entre eles, os titulares que haviam sido poupados na derrota para o Santos por 2 a 0, no domingo, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista. Um dos ausentes foi o meia Giovanni Augusto, que mostrou otimismo para a partida.

"Será um jogo muito difícil. O Cerro tem tradição na Libertadores e, jogando em casa, é muito forte. Mas nós temos o objetivo de jogar para frente e fazer um bom jogo. Eu penso que o máximo que precisamos fazer é jogar bem. Eu estou confiante para fazer um grande jogo", disse o meia, que voltará a ser titular.

O Corinthians é líder do Grupo 8 com seis pontos, após vitórias sobre o Cobresal e o Independiente Santa Fe. O Cerro Porteño é o segundo colocado, com quatro pontos. "O mais importante é não perder", completou Giovanni Augusto.