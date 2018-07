Giovanni Augusto prega respeito ao Fluminense, mas garante busca por vitória

Em busca de pontos para se firmar na parte de cima da tabela de classificação, o Vasco reinicia a sua caminhada no Campeonato Brasileiro diante do Fluminense nesta quinta-feira, às 20 horas, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, pela 13.ª rodada. Uma das armas para o clássico é o meia Giovanni Augusto, que está livre das lesões que o impediram de atuar com frequência no primeiro semestre.

Diante do Bahia, na última segunda-feira, pela Copa do Brasil, o jogador disputou a sua sexta partida consecutiva com a camisa do Vasco. Satisfeito com a atual forma, garante empenho total na busca pelos três pontos contra o rival tricolor.

"Vencer é sempre bom e importante, mas ganhar clássico é melhor ainda. Nós temos a consciência de que não será uma partida fácil. O Fluminense é sempre um adversário difícil de vencer, pois possui uma equipe qualificada e que já fez bons jogos no campeonato. O respeito existe, mas entraremos em campo para vencer, até porque estaremos jogando em casa e a responsabilidade diante do nosso torcedor é sempre nossa", afirmou Giovanni Augusto.

Primeiro adversário cruzmaltino após o recesso para a Copa do Mundo da Rússia, o Fluminense traz boas recordações para Giovanni Augusto. Foi diante do rival tricolor que o meia fez a sua melhor atuação pelo Vasco. Em 28 de março, pelo Campeonato Carioca, o paraense marcou um dos gols do triunfo por 3 a 2 - a vitória colocou o clube alvinegro na decisão do torneio estadual.

"Lembro com muito carinho daquele dia. Foi um grande jogo e que ficou marcado pela nossa vitória no final com um gol do Fabrício. Eu procuro sempre pensar no coletivo, que é o mais importante, mas contra o Fluminense, graças a Deus, eu sempre consegui jogar bem. Espero continuar com esse retrospecto amanhã (quinta-feira) para ajudar o Vasco a sair de campo com o resultado positivo", declarou o meia.