Giovanni Augusto cobra placa por primeiro gol no Itaquerão

Giovanni Augusto passou por sete times antes de chegar ao Corinthians. Apresentado nesta sexta-feira, o meia admitiu que sonhava em ser contratado pelo Corinthians. "Quando comecei no futebol, pensei em defender essa camisa", disse o jogador em entrevista coletiva no CT do Parque Ecológico.

"Hoje é um dia especial por realizar esse sonho de vestir essa camisa. Sei a grandeza desse time, a cobrança que terei. Mas estou muito feliz, e quando estamos felizes no trabalho as coisas tendem a dar certo. Aqui não vai ser diferente", afirmou.

Em 2014, quando defendia o Figueirense, ele marcou o primeiro gol da história do Itaquerão. Nesta sexta-feira, cobrou da diretoria uma placa pelo feito. "Quero aproveitar para cobrar uma placa, até hoje não me deram nada. Vou ficar muito feliz", disse.

Após boa passagem pelo Atlético-MG, o jogador chega com a expectativa de ser titular depois das saídas de Renato Augusto e Jadson, mas terá de enfrentar a concorrência de Rodriguinho, que iniciou a temporada muito bem.

"Chego para suprir a necessidade de quem saiu, jogadores que fizeram história no clube. Mas sou Giovanni Augusto, tenho outras características, mas quero fazer história também e estou preparado para isso", disse.