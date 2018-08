Giovanni Augusto vê Vasco em evolução durante sequência contra paulistas

O meia Giovanni Augusto falou nesta sexta-feira sobre a sequência complicada que o Vasco enfrenta na tabela do Campeonato Brasileiro. Depois de perder para Corinthians e São Paulo, a equipe enfrentará o Palmeiras no domingo, às 19h, no Allianz Parque.

"Pegamos os três clubes de São Paulo e todos sabem como é complicado jogar contra essas equipes. O que me deixa feliz é que fizemos um grande jogo contra o São Paulo e vimos que temos condições de somar pontos fora de casa contra equipes desse nível", afirmou o jogador.

O Vasco precisa somar pontos contra a equipe alviverde para não correr o risco de terminar a 18ª rodada na zona de rebaixamento. O time carioca ocupa a 13ª colocação, mas tem 19 pontos, apenas um a mais do que a Chapecoense, que abre o grupo da degola. "Respeitamos a equipe do Palmeiras, que é muito forte, mas podemos sim voltar de lá com um bom resultado", emendou Giovanni Augusto.

Para a partida, o técnico Jorginho trabalha com a possibilidade de mandar a campo os estreantes Leandro Castán, Vinícius e Maxi López. O Vasco vem de eliminação na Copa sul-americana. Na quinta-feira, venceu a LDU por 1 a 0 em casa, mas se despediu da competição por ter perdido o jogo de ida por 3 a 1.

Nesta sexta-feira, os jogadores que estiveram em campo fizeram apenas um trabalho regenerativo. Neste sábado, o treinador deve indicar a formação para o duelo contra o Palmeiras no domingo, às 19h, em São Paulo.