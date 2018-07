Giovanni entra para a história com primeiro gol na Arena Corinthians

SÃO PAULO - O meia Giovanni Augusto entrou para a história como autor do primeiro gol da Arena Corinthians. Aos dois minutos do segundo tempo, o jogador recebeu uma bola dentro da área, dominou sozinho e chutou no canto direito de Cássio. Ao final da partida, ele celebrou o feito. "Estou muito feliz porque pude entrar para a história em um dia tão especial do Corinthians. Foi o gol mais importante da minha carreira. Vou viver uma semana especial e quero ver os comentários da imprensa", brincou.

O meia revelou que o técnico o Guto Ferreira trabalhou o lado psicológico do Figueirense durante a semana para esta partida e para o fato de o time participar de um momento histórico do futebol brasileiro. "Ele reforçou na preleção que esse seria o jogo da vida do Corinthians. Sabíamos que eles iam entrar em campo pressionados."

Para a Rádio Estadão, nesta segunda-feira, Giovanni disse ter sonhado com um gol na Arena Corinthians, mas admitiu que no sonho ele cobrava uma falta e surpreendia o goleiro Cássio.

Giovanni Augusto nasceu em Belém- PA e tem 24 anos. Ele é amigo de Paulo Henrique Ganso, com quem jogou junto nas categorias de base do Paysandu, e já atuou no Atlético-MG, Náutico e ABC. No início do ano, foi contratado pelo Figueirense, que faz campanha apenas modesta neste Brasileirão.