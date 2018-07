Giovanni Luigi é eleito presidente do Internacional

Atual assessor de futebol do Inter, Luigi contava com o apoio do presidente Vitorio Piffero e do vice de futebol Fernando Carvalho. Affatato era o vice-presidente. O grupo está no comando do clube gaúcho desde 2002.

Após ser confirmado no cargo, o novo presidente afirmou que dará continuidade aos projetos da administração anterior. "Manter o modelo vencedor, que eu fiz parte desde o início, e sempre corrigir algumas coisas para buscar a perfeição. Buscarei aperfeiçoar o clube em seu todo. Para isso, precisarei do associado. É importante o engrandecimento do sócio para o Internacional continuar ultrapassando barreiras", declarou Luigi.

A chapa do presidente eleito também se destacou na renovação dos membros do Conselho Deliberativo. O grupo de Luigi conseguiu eleger 87 conselheiros, com 57,93% do total dos votos. Affatato ajudou a definir 24 membros, enquanto o a chapa Convergência Colorada, de oposição, elegeu 39 conselheiros, com 26,20% dos votos.