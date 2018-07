Giovanni sofre grave lesão no joelho e não tem data para voltar ao Fluminense O Fluminense vai ter um desfalque importante para o decorrer da temporada. O lateral-esquerdo Giovanni rompeu os ligamentos do joelho direito após sofrer uma pancada durante a partida com o Vasco no domingo e terá de passar por cirurgia. Os médicos do clube não indicaram previsão de retorno, informou o clube nesta terça-feira. É provável que o jogador só volte a atuar em 2016.