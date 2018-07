Giovanni volta ao time do Fluminense em momento conturbado

O tricolor inicia a rodada na quinta posição, fora da zona de classificação às semifinais do Campeonato Carioca. Em entrevista nesta quarta-feira, o lateral admitiu a má fase. "Temos que buscar essas quatro vitórias para nos classificarmos. Acabamos perdendo pontos preciosos."

Por outro lado, Giovanni comemorou o retorno ao time. "Estou feliz. Ninguém gosta de ficar machucado, não poder estar com o time. Espero fazer um grande jogo." O jogador deve ser titular no duelo contra a Cabofriense, nesta quinta-feira, às 19h30, no Maracanã.