Girona faz grande segundo tempo e vira sobre o Real Madrid no Bernabéu

Tudo caminhava para mais uma vitória tranquila do Real Madrid dentro do Santiago Bernabéu, mas o Girona não se intimidou por terminar o primeiro tempo em desvantagem. Neste domingo, a equipe visitante mostrou grande futebol depois do intervalo e ganhou de virada a partida, por 2 a 1.

O revés deixou o Real nove pontos atrás do Barcelona, que lidera a competição com 54, sete a mais do que o Atlético de Madrid. O Girona, que briga contra o rebaixamento, foi a 27, quatro a mais do que o Rayo Vallecano, o 18º colocado, portanto a equipe de melhor campanha entre as que estão na zona do descenso.

O JOGO

O Real terminou o primeiro tempo com o duelo controlado. De cabeça, Casemiro aproveitou cruzamento de Kroos e testou para as redes, aos 24. Benzema perdeu boa chance de ampliar, enquanto Marcelo até fez o segundo, mas o impedimento foi assinalado.

Com uma postura diferente, o Girona até sofreu pressão nos primeiros minutos do segundo tempo, mas assustou com o mexicano Lozano, aos 13, que cabeceou para grande defesa de Courtois. Vinicius Junior, que começou a partida no banco de reservas, já estava em campo a essa altura.

Aos 18, Stuani cabeceou na trave, a bola sobrou para Lozano, que chutou no rebote, mas a bola foi bloqueada com o braço por Sergio Ramos - o zagueiro recebeu cartão amarelo pelo lance e ainda viria a ser expulso, nos acréscimos. O centroavante uruguaio foi para a batida do pênalti e empatou. Na sequência, o atacante espanhol Portu teve duas chances de virar o jogo, uma aos 25, quando acertou a trave, e a outra aos 29, oportunidade que ele não desperdiçou.

Vinicius Junior e Mariano Díaz quase igualaram o marcador, mas quem teve a chance mais perigosa foi Courtois. No desespero, o goleiro belga foi ao ataque, já nos acréscimos, e cabeceou para fora depois de cobrança de escanteio. Pelo Campeonato Espanhol, o Real vai visitar o Levante na próxima rodada, no domingo que vem, enquanto o Girona vai receber a Real Sociedad, no dia 25.