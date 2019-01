Girona x Real Madrid: como assistir ao vivo a partida pela Copa do Rei

Em alta no Campeonato Espanhol, o Real Madrid visita o Girona nesta quinta-feira, às 18h30 (horário de Brasília), no estádio Montilivi, pelo segundo jogo das quartas de final da Copa do Rei.

Girona x Real Madrid não terá transmissão para o Brasil. O time comandado por Santiago Solari venceu a primeira partida, no Santiago Bernabéu, por 4 a 2, e pode até perder por um gol de diferença que avança para a semifinal.

No Campeonato Espanhol, o Girona perdeu na última rodada por 2 a 0 para o Barcelona, enquanto o Real Madrid derrotou o Espanyol por 4 a 2.

Confira os jogos de volta das quartas de final da Copa do Rei*

* entre parênteses, o resultado do primeiro jogo)

Terça-feira

Valencia x Getafe (Getafe 1 x 0 Valencia)

Quarta-feira

Betis x Espanyol (Espanyol 1 x 1 Betis)

Barcelona x Sevilla (Sevilla 2 x 0 Barcelona)

Quinta-feira

Girona x Real Madrid (Real 4 x 2 Girona)

Veja os últimos resultados do Real Madrid

27/01: Espanyol 2 x 4 Real Madrid - Espanhol

24/01 Real Madrid 4 x 2 Girona - Copa do Rei

19/01 Real Madrid 2 x 0 Sevilla - Espanhol

16/01 Leganés 1 x 0 Real Madrid - Copa do Rei

13/01 Betis 1 x 2 Real Madrid - Espanhol

09/01 Real Madrid 3 x 0 Leganes - Copa do Rei

06/01 Real Madrid 0 x 2 Real Sociedad - Espanhol

03/01 Villarreal 2 x 2 Real Madrid - Espanhol

Próximos jogos do Real Madrid

27/01 Espanyol x Real Madrid - Espanhol

31/01 Girona x Real Madrid - Copa do Rei

03/02 Real Madrid x Alavés - Espanhol

09/02 Atlético de Madrid x Real Madrid - Espanhol

13/02 Ajax x Real Madrid - Liga dos Campeões