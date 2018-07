Giroud decide, Arsenal derrota o Newcastle e mantém caça no Inglês

O Arsenal se reabilitou da eliminação nas oitavas de final da Liga dos Campeões diante do Monaco, no meio de semana, e manteve a perseguição aos líderes do Campeonato Inglês. Em dia inspirado do atacante Giroud, que marcou duas vezes, o time londrino bateu o Newcastle por 2 a 1, mesmo fora de casa, neste sábado, pela 30.ª rodada da competição.

O resultado deixou o Arsenal na terceira posição, com 60 pontos, um atrás do Manchester City e quatro atrás do Chelsea, que tem dois jogos a menos. Na próxima rodada, os comandados de Arsène Wenger duelam com o Liverpool no dia 4 de abril, em casa. Já o Newcastle caiu para 12.º, com 35 pontos, e pega o Sunderland no dia 5, fora de casa.

Giroud foi o grande astro da partida e marcou duas vezes em menos de cinco minutos para selar o triunfo. Aos 23, após cobrança de falta da direita, Welbeck tocou de cabeça cruzado e o francês resvalou de joelho para marcar. Apenas quatro minutos depois, o próprio Giroud aproveitou escanteio da direita, se antecipou ao zagueiro e desviou para a rede.

A vantagem fez o Arsenal relaxar e logo no início do segundo tempo o Newcastle diminuiu. Aos dois minutos, Cabella fez boa tabela pela direita e cruzou para Sissoko, que finalizou no contrapé do goleiro. Os donos da casa, então, partiram para cima e tiveram boas chances de empatar, com Ameobi e Ayoze, mas o Arsenal se segurou bem. TOTTENHAM VENCE

Se o Arsenal venceu em dia inspirado de Giroud, o rival Tottenham não ficou atrás. Pelo contrário, contou com atuação ainda mais iluminada de seu principal atacante para triunfar. Harry Kane marcou três vezes e conduziu a equipe à vitória por 4 a 3 sobre o Leicester, em casa.

O resultado levou o Tottenham a 53 pontos, ainda na sétima posição, fora da zona de classificação para competições europeias. No dia 5, a equipe terá pela frente o Burnley, fora de casa. Já o Leicester é o lanterna, com 19 pontos, e recebe o West Ham no dia 4.

Na semana em que recebeu sua primeira convocação para a seleção inglesa, Kane justificou a decisão de Roy Hodgson e alcançou a artilharia isolada do campeonato, com 19 gols. Neste sábado, marcou duas vezes nos primeiros 12 minutos para dar a liderança ao Tottenham. Vardy e Morgan empataram, mas Kane novamente, de pênalti, e Schupp, contra, recolocaram o time londrino em vantagem. Nos acréscimos, Nugent ainda diminuiu.

OUTROS RESULTADOS

Ainda neste sábado pelo Inglês, o Southampton manteve-se na sexta posição ao vencer o Burnley por 2 a 0, com gols de Shane Long e Schakell, contra. O Aston Villa seguiu seu calvário e caiu em casa diante do Swansea por 1 a 0. Já o Stoke recebeu o Crystal Palace e também perdeu por 2 a 1.