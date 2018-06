Giroud deixa o Arsenal e assina contrato de 18 meses com o rival Chelsea

Em uma transação que para muitos poderia ser considerada improvável até bem pouco tempo atrás, tendo em vista a rivalidade entre os clubes de Londres, o Chelsea anunciou oficialmente nesta quarta-feira a contratação do atacante Olivier Giroud, do Arsenal, que assinou acordo para defender a sua nova equipe por 18 meses.

O jogador francês de 31 anos foi anunciado pelo Chelsea no mesmo dia em que o Arsenal também confirmou a contratação do atacante gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, que estava no Borussia Dortmund e, segundo relatos da imprensa europeia, foi o reforço mais caro da história do clube inglês. Ele custou cerca de 60 milhões de libras (aproximadamente R$ 270 milhões).

A contratação de Giroud surpreende também pelo fato de que o atacante se tornou um ídolo do Arsenal, pelo qual marcou 105 gols em 253 jogos em um período de cinco anos e meio, depois de ter sido adquirido junto ao Montpellier em 2012.

E, para os padrões das astronômicas transações que ocorreram nesta temporada europeia, Giroud não chegou por um valor que pode ser considerado caro, tendo em vista o grande status de artilheiro que conquistou no time comandado por Arsène Wenger.

As cifras desta transação que fez o goleador mudar de lado na capital inglesa não foram oficialmente confirmadas pelas partes, mas a mídia britânica noticiou que ele foi conduzido ao Stamford Bridge por 18 milhões de libras (cerca de R$ 80,4 milhões) - Aubameyang custou mais do que o triplo deste valor para deixar o Borussia Dortmund.

Curiosamente, Giroud também vestirá a camisa 18 do Chelsea, sendo que assinou 18 meses de contrato com o seu novo clube. E o caminho inesperado que o destino reservou para a sua carreira não deixou de ser comemorado pelo atacante nesta quarta-feira.

"Chelsea é um dos maiores times do Campeonato Inglês. Venceu talvez a maioria dos troféus nos últimos seis ou sete anos. É um time de massa e estou orgulhoso por assinar com o Chelsea. Estou ansioso para jogar", afirmou o jogador, em sua apresentação oficial como novo reforço.

Giroud acabou fechando a sua transferência para o rival londrino depois de ter dificuldades para seguir na equipe titular, na qual ele perdeu lugar após Wenger optar por passar a escalar Alexandre Lacazette como um atacante isolado no setor ofensivo. Dos 16 jogos que disputou pelo Arsenal nesta edição do Campeonato Inglês, em 15 ele começou como reserva e entrou na equipe no decorrer dos duelos.

Giroud, por sua vez, é o atual vencedor do Prêmio Puskas, concedido pela Fifa para quem é eleito o marcador do gol mais bonito da temporada. Ele faturou esta honraria pelo chamado "chute escorpião" que acertou em uma partida no início do ano passado, contra o Crystal Palace, pelo Campeonato Inglês.

O Arsenal, por sinal, reconheceu a importância do francês para o time em sua passagem pelo clube ao oficializar a saída do atacante para o Chelsea. Por meio de nota em seu site oficial, enfatizou que o goleador "nos deixou após cinco anos e meio de fantásticos serviços prestados", que todos no clube sentirão falta do atleta e desejou sorte ao jogador na continuidade de sua carreira. Para completar, o Arsenal lembrou que o francês ajudou o time a conquistar três títulos da Copa da Inglaterra.