Giroud passa por cirurgia e desfalca Arsenal por 4 meses

O atacante francês Olivier Giroud passou nesta quarta-feira por uma cirurgia para reparar uma fratura na perna esquerda, sofrida durante o jogo do último sábado, quando o Arsenal empatou com o Everton pelo Campeonato Inglês. A previsão de que ele fique afastado do time por quatro meses, devendo voltar apenas em janeiro.

A gravidade da lesão só foi revelada nesta quarta-feira pelo Arsenal, quando o atacante já tinha passado pela cirurgia - o procedimento foi considerado um sucesso. Segundo o técnico da equipe londrina, o também francês Arsene Wenger, Giroud ficará sem jogar "até o final de dezembro ou começo de janeiro".

Apesar de perder um importante jogador, que defendeu a seleção francesa na Copa do Mundo disputada no Brasil, Wenger descartou a possibilidade de buscar um novo reforço para o ataque do Arsenal. Ele lembrou que o clube contratou recentemente o atacante chileno Alexis Sánchez e tem outra boas opções no elenco.

Também nesta quarta-feira, o Arsenal ganhou do Besiktas por 1 a 0, no Emirates Stadium, em Londres, e garantiu vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. Já no Campeonato Inglês, depois de apenas duas rodadas disputadas, a equipe soma uma vitória e um empate, ocupando o quinto lugar com quatro pontos.