Giroud se machuca e está fora de partida contra o Besiktas

Para encarar o Besiktas na última partida pelos playoffs da Liga dos Campeões, o Arsenal irá a campo sem o seu principal centroavante. Após marcar o gol de empate contra o Everton pelo Campeonato Inglês, Olivier Giroud caiu de mau jeito e lesionou o tornozelo, no último sábado. Em coletiva, o técnico do time, Arsène Wenger, anunciou que o atacante foi descartado do jogo decisivo desta quarta-feira.

"Olivier não irá jogar contra o Besiktas e irá ver especialistas, para depois fazermos o anúncio de quanto tempo ele ficará fora". Mesmo que ainda não tenha uma confirmação oficial, o atacante pode ficar até três meses afastado dos gramados.

Por mais que especule-se várias opções para o seu lugar, o técnico Arsène Wenger fez mistério. "Temos Sanogo, que será um trunfo importante, temos Giroud, temos Lukas Podolski, temos Joel Campbell, que pode jogar como centroavante. E temos Walcott e Alexis Sánchez mais atrás, não vamos nos esquecer disso", desconversou.

Além dos atacantes citados pelo treinador, a imprensa inglesa já especula a contratação de um atacante para suprir a ausência do francês. De acordo com a Sky Sports, o centroavante Loïc Remý, do Queens Park Rangers, pode surgir no clube até a próxima segunda-feira, quando se encerra a janela de transferências na Europa.

Após empate sem gols em Istambul na última terça-feira, o Arsenal irá receber o time turco no Emirates Stadium, na cidade de Londres, nesta quarta-feira, às 15h30