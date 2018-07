Gisele Bündchen vibra com vitória brasileira e exalta Julio Cesar

A grande atuação do goleiro Julio Cesar no jogo contra o Chile continua repercutindo nas redes sociais. A modelo Gisele Bündchen postou em seu twitter uma imagem do atleta em formato de parede, valorizando ainda mais a atuação do camisa 12 que, principalmente nas cobranças de pênalti, brilhou e garantiu a presença do Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo.

Muito criticado pelo torcedor brasileiro e considerado um dos vilões da eliminação brasileira do Mundial em 2010, após derrota por 2 a 1 para a Holanda, Julio Cesar realmente deu a volta por cima com o povo e, a cada cinco torcedores, cinco tinham a certeza que ele foi o grande herói da classificação brasileira contra o Chile. Até mesmo Gisele Bündchen, uma das modelos mais famosas e bem pagas do mundo, idolatrou o goleiro e demonstrou o seu agradecimento a Julio.

Confirmada a vaga, mesmo que no sufoco, a seleção brasileira passa a se focar agora no próximo desafio na Copa do Mundo, a Colômbia, na próxima sexta-feira.