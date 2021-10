Giuliano admite fraca atuação do Corinthians: 'Não foi uma boa performance'

O meia Giuliano não poupou palavras para lamentar a fraca atuação do Corinthians na derrota para o Sport, por 1 a 0, neste sábado, no Recife. Para o jogador, um dos principais reforços da equipe paulista para a temporada, o Corinthians esteve abaixo do esperado em quase todos os fundamentos.

"Ficamos triste pela derrota. Foi um jogo muito abaixo coletivamente e individualmente. Nossa performance não foi boa. O Sport marcou muito baixo, tivemos dificuldade de nos adaptar com o campo, a bola não corria. Não conseguimos criar oportunidades", declarou o jogador, na saída do gramado.

Contra o Sport, o time paulista esteve aquém do esperado em todos os setores. Sem Willian, poupado, demonstrou dificuldades na armação e praticamente não criou chances reais de gol. Do outro lado, a equipe da casa, ameaçada pelo rebaixamento, foi mais eficiente. Numa rara oportunidade, marcou o único gol da partida, com Paulinho Moccelin.

"O Sport jogou por uma bola e a encontrou no segundo tempo. A atuação não foi boa. Temos de acreditar no nosso trabalho. Sabíamos que uma hora encontraríamos uma equipe merecedora do resultado, como foi o Sport hoje. É pensar no próximo jogo", projetou Giuliano.

Com o tropeço fora de casa, o Corinthians perdeu a chance de entrar no G-4 pela primeira vez neste Brasileirão. Em ascensão, apesar da derrota deste sábado, o time paulista volta a campo na quarta-feira que vem, para receber o Fluminense na Neo Química Arena, em São Paulo.