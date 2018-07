Giuliano aposta em reação do Grêmio após três derrotas seguidas

Mesmo depois de ter sofrido três derrotas seguidas, incluindo no clássico contra o rival Inter, o meia Giuliano mantém a confiança e o otimismo com o time do Grêmio no Brasileirão. Segundo ele, é a hora de todos no grupo darem "um algo a mais", para sair dessa situação já na próxima rodada do Brasileirão, domingo que vem, contra o Criciúma.

"A gente precisa dar um algo a mais, um pouco mais de atenção, de equilíbrio, de vontade", avisou Giuliano, reforço que foi contratado pelo Grêmio durante o recesso na Copa do Mundo. "Precisamos reverter a situação o quanto antes, não podemos deixar passar essa oportunidade no domingo. Estamos vindo de três derrotas, isso machuca."

"Tenho certeza de que o time vai engrenar no campeonato", afirmou Giuliano, que aposta também no trabalho de Felipão, cuja estreia aconteceu justamente no Gre-Nal de domingo. "Agora, com a chegada do treinador, temos a certeza de que vai acontecer. Vamos buscar ter uma equipe equilibrada, que tenha bom rendimento e conquiste vitórias."