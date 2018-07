Giuliano comemora a marca de 100 jogos no Inter O jovem meia Giuliano terá uma emoção especial no domingo, quando entrar em campo para defender o Inter diante do Avaí, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 35ª rodada do Brasileirão. Com apenas 20 anos, ele irá atingir a marca de 100 jogos no clube gaúcho e não esconde a alegria pelo feito.