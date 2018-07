Giuliano comemora volta aos gramados e pode ser titular no Gre-Nal O Grêmio pode ter um importante reforço para visitar o Inter, domingo, no Beira-Rio. Afastado desde novembro, o meia Giuliano voltou aos gramados no segundo tempo do empate sem gols com o Juventude, segunda à noite, na Arena, e se credenciou inclusive para começar jogando contra o clube no qual viveu a melhor fase da carreira.