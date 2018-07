Giuliano desfalcará o Grêmio e William Schuster deverá estrear como substituto O técnico Roger comandou na tarde desta quinta-feira mais um treino de preparação do Grêmio para o jogo de sábado, contra o Fluminense, às 18h30, no Maracanã, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na atividade, o treinador indicou que deverá promover a estreia do meia William Schuster, reforço contratado no início deste mês.