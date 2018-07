Giuliano é poupado de treino, mas não preocupa Grêmio para jogo da Libertadores

O time tricolor se prepara para o jogo de volta contra o Rosario Central, na quinta-feira, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. A partida de ida terminou com vitória dos argentinos por 1 a 0 em plena Arena Grêmio, na capital gaúcha.

Durante as atividades, Roger Machado ainda viu o atacante Bobô ir para o vestiário mais cedo, com dores no tornozelo. Ele deve passar por uma avaliação médica, mas deve estar à disposição do treinador para a partida.

Rosario Central e Grêmio se enfrentam às 19h15 da próxima quinta-feira no estádio Gigante de Arroyito, em Rosario. Os donos da casa contam com a vantagem do empate para seguir às quartas de final da competição.