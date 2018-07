Giuliano não treina e é dúvida para estreia do Grêmio no Brasileirão O Grêmio pode ter um desfalque importante para a abertura do Campeonato Brasileiro, domingo, no Itaquerão. O meia Giuliano está fazendo tratamento de uma lesão na coxa direita e é dúvida para o duelo diante do Corinthians. Nesta terça-feira, ele não participou do treino com o restante dos companheiros.