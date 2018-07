Giuliano não treina e é dúvida no Grêmio para quinta; Bobô está fora

O meia Giuliano pode se tornar um novo e importante desfalque para o Grêmio no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, diante do Coritiba, nesta quinta-feira, na Arena. O jogador ficou de fora do treinamento desta quarta e virou dúvida para o técnico Roger Machado.

Giuliano foi diagnosticado com desgaste muscular e, pensando no Brasileirão, pode ser poupado do duelo, já que a vantagem do Grêmio é boa - venceu por 1 a 0 na casa do adversário. Apesar disso, foi relacionado para a partida e a decisão sobre sua presença deve acontecer momentos antes do apito inicial.

Já o atacante Bobô é desfalque certo. O jogador, que tem ficado no banco de reservas neste início de trajetória no clube, também sentiu um problema muscular e foi vetado pela comissão técnica. Melhor para o jovem Batista, de somente 19 anos, que foi relacionado pela primeira vez depois de se destacar atuando pelo time B.

Além de Bobô, o outro desfalque confirmado do Grêmio é o volante Maicon, ainda lesionado. Ele será substituído por Edinho. No ataque, Fernandinho foi mantido. Assim, o time deverá escalado com: Marcelo Grohe; Galhardo, Erazo, Pedro Geromel e Marcelo Oliveira; Edinho, Walace, Douglas, Giuliano (Pedro Rocha) e Luan; Fernandinho.

CONFIRA A LISTA DE RELACIONADOS DO GRÊMIO

Goleiros - Grohe e Tiago

Zagueiros - Erazo, Geromel e Rafael Thyere

Laterais - Galhardo, Marcelo Hermes e Marcelo Oliveira

Volantes - Edinho, Moisés e Walace

Meias - Douglas, Giuliano, Luan, Maxi Rodríguez e William Schuster

Atacantes - Batista, Braian Rodriguez, Everton, Fernandinho, Pedro Rocha e Vitinho