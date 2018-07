Giuliano se recupera e reforça Grêmio nesta quarta-feira

O técnico Roger Machado terá um bom reforço para o jogo do Grêmio contra o Veranópolis, nesta quarta-feira, em rodada do Campeonato Gaúcho. Trata-se do meia Giuliano, que poderá reforçar a equipe reserva após se recuperar de uma fascite plantar no pé esquerdo.

Nesta terça-feira, Giuliano treinou normalmente e mostrou estar em boas condições para voltar ao time. Outro que estará no time é o meia Lincoln, que chegou a ser internado na sexta com um mal-estar.

A dupla está garantido na equipe que começará jogando nesta quarta, segundo o treinador: Bruno Grassi; Wesley, Bressan, Fred e Marcelo Hermes; Edinho, Moisés, Lincoln, Giuliano e Fernandinho; Bobô.

A delegação gremista viaja para Veranópolis nesta tarde. O jogo está marcado para as 21h45 desta quarta, no Estádio Antônio David Farina.