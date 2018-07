Giuliano segue lesionado e desfalca Grêmio contra Atlético-MG em Porto Alegre

Giuliano havia tentado treinar na sexta, mas sentiu dores e ficou fora da lista de relacionados para o confronto. Para o seu lugar, Roger deve escalar Pedro Rocha ou Bobô. No meio de campo, Maicon também segue lesionado, com entorse no tornozelo, e está fora da partida. A última dúvida no time tricolor é quem será o parceiro de Luan no ataque, com Everton sendo o mais cotado.

Assim, o time que deve ser escalado para a partida contra o Atlético-MG deve ser: Marcelo Grohe, Galhardo, Geromel, Erazo e Marcelo Oliveira; Walace, Ramiro, Douglas, Pedro Rocha (Bobô) e Everton; Luan.

O Grêmio tem como objetivo tirar o vice-campeonato justamente do Atlético-MG no Brasileirão. O time gaúcho soma 62 pontos, quatro a menos que o mineiro, com o confronto direto e duas rodadas pela frente.