Giuliano treina e pode fazer primeiro jogo pelo Grêmio em 2015

O meia, que passou por duas cirurgias nas férias - uma no púbis outra para retirar uma hérnia - deve entrar no time no lugar de Marcelo Olivera, já suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Antes do fim do treino tático, porém, Giuliano passou a fazer uma atividade com os reservas, poupado.

Pelo que indicou Felipão nesta sexta-feira, o time do Grêmio para pegar o Juventude terá:

Marcelo Grohe; Galhardo, Rhodolfo, Erazo e Júnior; Walace (ou Araújo), Fellipe Bastos, Giuliano e Douglas; Pedro Rocha e Everaldo.