Giuliano treina e pode voltar ao Corinthians para jogo contra o Grêmio

O meia Giuliano poderá reforçar o Corinthians no domingo, na partida contra o Grêmio, na Neo Química Arena. Desfalque nas últimas rodadas, o jogador voltou a treinar com o grupo nesta quarta-feira e terá tempo para recuperar parte da preparação física para disputar ao menos alguns minutos da penúltima partida do time paulista no Brasileirão.

Giuliano iniciou nesta manhã a chamada transição física, entre o departamento médico e a preparação física. Assim, fez atividades com os demais companheiros em campo e também participou de trabalho específico sob supervisão da preparação física. Ele será reavaliado ao longo da semana.

O meia ficou fora das últimas três partidas do Corinthians, contra Santos, Ceará e Athletico-PR, no fim de semana passado. Ele está em fase final de recuperação de uma lesão no músculo posterior da coxa direita.

Giuliano e os demais jogadores se reapresentaram nesta quarta após dois dias de folga. Faltando apenas dois jogos para encerrar a participação corintiana na temporada, o técnico Sylvinho dividiu o elenco em quatro times para duas atividades ao mesmo tempo. Enquanto duas das equipes faziam trabalho de posse de bola com o objetivo de acertar passes por entre estacas, as outras duas disputavam jogos em campo reduzido com dois minigols de cada lado como alvos. Os grupos se alternaram entre os dois treinos.

O time volta a treinar na manhã desta quinta-feira. Será quando o técnico deverá começar a definir os titulares para domingo. Sylvinho terá ao menos duas baixas para o fim de semana. O volante Gabriel e o lateral-direito Fagner receberão o terceiro cartão amarelo na rodada passada e vão cumprir suspensão.

O volante Cantillo ainda está tratando lesão no músculo posterior da coxa direita e é dúvida para domingo. Assim, uma possível formação corintiana poderá ter Cássio; João Pedro (Du Queiroz), João Victor, Gil e Fábio Santos; Xavier; Gabriel Pereira, Du Queiroz (Giuliano), Renato Augusto e Roger Guedes; Jô.