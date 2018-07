Giuseppe Meazza terá setor fechado em jogo da Inter por racismo

MILÃO - A Inter de Milão será obrigada a disputar a sua próxima partida como mandante no Campeonato Italiano, contra a Fiorentina, no próximo dia 26, com um dos setores do Estádio Giuseppe Meazza fechado por causa de comportamento racista de parte de seus torcedores. O clube ainda foi condenado a pagar uma multa de 15 mil euros.

A punição confirmada nesta terça-feira ao time de Milão foi anunciada depois que jogadores da Juventus foram alvos de cânticos racistas de torcedores da Inter durante o clássico disputado no último sábado, que terminou empatado por 1 a 1, no Giuseppe Meazza, pela terceira rodada do Italiano.

Essa é a terceira vez nesta edição da Série A que um time é condenado a atuar com o estádio em que joga como mandante parcialmente fechado por causa de racismo de sua respectiva torcida.

Anteriormente, a Lazio foi punida com este tipo de decisão em seu jogo de estreia neste Italiano, contra a Udinese, depois de atos de teor racista de seus torcedores na final da Supercopa da Itália, diante da Juventus. Já a Roma teve parte do Estádio Olímpico fechado em seu primeiro jogo em casa na competição, contra o Verona, na segunda rodada, por causa da atitude de sua torcida contra jogadores do Milan, em confronto realizado no final da temporada passada.