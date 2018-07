Giuseppe Rossi deixa a Fiorentina e acerta com o Celta por empréstimo

A Fiorentina anunciou nesta segunda-feira o empréstimo do atacante Giuseppe Rossi para o Celta de Vigo. O acordo é válido por uma temporada, segundo explicou o clube espanhol, com opção de renovação para mais outra.

Rossi chegou a Espanha no domingo, passou por exames médicos e já assinou o contrato na manhã desta segunda. Seu primeiro treino com a nova equipe ocorrerá na terça-feira, mesmo dia marcado para sua apresentação.

"Rossi é um jogador que deixou uma marca importante no futebol espanhol, onde exibiu, tanto no Villarreal como recentemente no Levante, uma enorme capacidade goleadora", publicou o Celta em seu site oficial. "O atacante chega ao clube para enriquecer a linha ofensiva com sua experiência, tanto na Espanha como em nível internacional, visão de jogo e gol."

O atacante de 29 anos começou profissionalmente no Manchester United, em 2004, mas logo foi emprestado para Newcastle e Parma. Em 2007, por sua vez, chegou ao Villarreal e lá se destacou por sucessivas temporadas, conquistando espaço na seleção italiana.

Contratado pela Fiorentina em 2013, Giuseppe Rossi não se firmou. Acabou, assim, emprestado ao Levante no início de 2016. Agora ele terá a missão de auxiliar o Celta, que perdeu suas duas primeiras partidas no Campeonato Espanhol.