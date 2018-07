Giuseppe Rossi sofre nova grave lesão no joelho e ficará seis meses sem jogar

O atacante Giuseppe Rossi não consegue se ver livre da sina de sofrer graves lesões. Nesta segunda-feira, o Celta de Vigo anunciou que o italiano rompeu os ligamentos do joelho esquerdo e vai desfalcar a equipe espanhola por aproximadamente seis meses.

O Celta explicou que Rossi precisará passar por uma cirurgia no joelho esquerdo por causa da grave lesão. Considerado um jogador talentoso e com faro de gol, o atacante vem sendo atrapalhada por causa das seguidas contusões, que também fizeram com que ele perdesse espaço na seleção italiana nos últimos anos - ele chegou a disputar a Olimpíada de 2008 e a Copa das Confederações de 2009 pela equipe.

Rossi, de 30 anos, já havia sofrido outras três graves contusões no joelho durante a sua carreira, mas todas elas tinham ocorrido no direito. Agora, o problema no atacante foi em seu joelho esquerdo.

O jogador sofreu duas lesões no ligamento cruzado anterior do seu joelho direito na temporada 2011/2012, quando defendia o Villarreal, e novamente em 2014, quando estava na Fiorentina, que o emprestou na atual temporada ao Celta.

A última lesão de Rossi foi sofrida no último domingo, durante a derrota por 2 a 0 para o Eibar, pelo Campeonato Espanhol. E o novo afastamento dos gramados do atacante se dá apenas uma semana depois de ele brilhar ao marcar todos os gols do Celta na vitória por 3 a 1 sobre o Las Palmas.