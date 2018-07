Giuseppe Rossi volta a ter problemas no joelho direito

O joelho direito voltou a dar problemas ao atacante Giuseppe Rossi. Nesta segunda-feira, a Fiorentina revelou que o jogador teve novamente um problema físico no local, que já foi operado em três oportunidades na carreira. A boa notícia é que esta lesão parece bem menos complicada do que as anteriores.

Rossi está afastado do futebol desde que sofreu uma contusão na coxa no treinamento da última quinta-feira. Ele passou por exames nesta segunda que descartaram um problema muscular, mas revelaram "indicações de uma sobrecarga no joelho direito".

De acordo com a Fiorentina, Rossi "vai passar por um período de descanso e tratamento apropriado pelos próximos sete dias, no fim dos quais ele será submetido a testes mais profundos".

Rossi ficou fora da convocação italiana para a última Copa do Mundo após ter retornado de uma lesão no joelho que o deixou fora dos gramados por quatro meses pouco antes da competição. Na época, ele chegou a garantir que estava bem fisicamente, mas a comissão técnica da seleção preferiu não correr o risco.

A lesão sofrida em janeiro foi a menos grave das três que Rossi teve ao longo da carreira no joelho direito. Nas duas anteriores ele rompeu os ligamentos do local, precisou ser submetido a cirurgias e ficou um longo período afastado dos gramados.