Given deixa Manchester City e vai para o Aston Villa

"Todo mundo sabe que eu não joguei futebol suficiente na última temporada, então estou realmente satisfeito de que eu possa ser capaz de fazer isso aqui", disse Given ao site do Villa. "Esperamos que esta mudança me leve de volta para onde eu estava antes no Campeonato Inglês, que é onde todo jogador quer estar jogando".

Given vai substituir Brad Friedel no Villa depois do norte-americano de 40 anos se transferir para o Tottenham no mês passado. "Obviamente, eu também estou animado para trabalhar com o [técnico] Alex McLeish e vai ser um novo começo para todos no clube nesta temporada".

"Todo mundo que viu ele jogando por muitos anos no Campeonato Inglês conhece sua qualidade, então nós acreditamos que garantimos os serviços de um dos melhores goleiros. Ele é um competidor nato e um goleiro de nível internacional e estou muito contente que ele seja primeira contratação que fiz no Villa", disse McLeish.