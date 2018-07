Glasgow Rangers fatura bicampeonato escocês O Glasgow Rangers conquistou neste domingo o seu 53º título nacional, o segundo consecutivo, depois de derrotar o Hibernian por 1 a 0, em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Escocês. Com isso, chegou aos 83 pontos e foi campeão com três rodadas de antecedência. O gol do título e da vitória na partida disputada em Edimburgo foi marcado por Kyle Lafferty.