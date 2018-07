GLOBALIZAÇÃO ATINGE MARCA INÉDITA E ALTERA CAMPEONATOS

O processo de globalização do futebol que começou a ganhar força há 30 anos atingiu um patamar inédito em 2014, transformando campeonatos nacionais em verdadeiros torneios internacionais, criando novas lógicas de mercado e consolidando definitivamente a Europa no centro do poder da bola.

Na elite do esporte europeu, 1.018 jogadores de pelo menos 34 países fazem parte dos cinco maiores campeonatos. Pela primeira vez, 45,9% dos jogadores que atuam nos campeonatos nacionais de Inglaterra, Espanha, Itália, França e Alemanha não são locais. Em 2011, essa taxa era de 42%.

Os dados foram coletados pelo Observatório do Futebol, entidade com sede na Suíça e que atua em aliança com a Fifa no estudo das tendências do futebol. Eles não incluem os números gerais dos estrangeiros em toda a Europa, fenômeno que também é sentido com uma força cada vez maior.

No Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por exemplo, o técnico romeno Mircea Lucescu é obrigado a dar suas explicações ao time em português diante da presença de 13 brasileiros no clube. Marlos, um deles, contou ao Estado que um tradutor foi contratado para explicar o que o técnico quer aos próprios jogadores ucranianos, os verdadeiros estrangeiros no time.

Depois de uma queda no mercado de transferências diante da crise mundial a partir de 2008, o futebol voltou a movimentar um volume recorde de dinheiro na compra e venda de jogadores. Nesse período, as cinco ligas da elite mundial se transformaram no epicentro do futebol. Seus clubes ganharam uma dimensão de empresas multinacionais, inclusive com turnê, patrocinadores para cada região do mundo e sites em chinês, árabe ou português.

Entre os estrangeiros, a liderança, que por mais de dez anos foi do Brasil, hoje pela primeira vez também mudou de mãos. São os jogadores franceses os que mais atuam na elite do futebol europeu. Eles são 113 nas ligas de Inglatera, Espanha, Alemanha e Itália.

O Brasil aparece na segunda posição, empatado com a Argentina. Neste ano, 112 brasileiros atuaram nos clubes de ponta do futebol europeu. Há cinco anos, o Brasil era o líder da lista, com mais de 130 jogadores na elite mundial. Desde então, a falta de títulos da seleção e o fortalecimento de alguns clubes brasileiros reduziram a demanda por craques nacionais.

Entre os cerca de 100 clubes avaliados, a constatação é de que a busca por novas promessas fez treinadores, agentes e cartolas irem procurar atletas em mais de 30 países pelo mundo. Na elite da Europa, hoje jogam 18 chilenos, 17 japoneses, dez australianos, nove norte-americanos, dez nigerianos, além de uruguaios, colombianos e tantas outras nacionalidades.

Parte da busca por jogadores também tem um apelo comercial. Para ganhar destaque entre os asiáticos, mais de um clube opta por colocar em seu time um "craque japonês".

Nos últimos cinco anos, porém, quem mais ganhou foi a Espanha. A geração de ouro do futebol espanhol que conquistou duas Eurocopas e uma Copa do Mundo permitiu uma exportação inédita de jogadores do país. Em 2009, apenas 17 espanhóis jogavam pela Europa. Hoje eles são 58.

Quem também registrou um salto foi a Sérvia, passando de 28 para 39 jogadores em um ano. A geração de jovens promessas de Bélgica também ganhou espaço. Hoje eles são 41 atuando na elite do futebol.

ESTRANGEIROS

A transformação e o fluxo de jogadores chegam a tornar incoerente chamar algumas dessas ligas de "campeonatos nacionais". Na Inglaterra, por exemplo, 60% dos jogadores não são ingleses. Outro campeonato que também ultrapassou a marca de 50% de estrangeiros é o da Itália. Em 2014, 54% dos jogadores inscritos na Primeira Divisão eram de dezenas de países pelo mundo. Há apenas cinco anos a taxa de estrangeiros atuando na Itália era de "apenas" 42%.

Especialistas – e mesmo a Fifa – apontam que é justamente esse fenômeno da internacionalização excessiva que está minando o futebol italiano e inglês. Ambos, na Copa de 2014, tiveram um desempenho fraco, caindo logo na primeira fase num grupo em que avançaram Uruguai e Costa Rica.

Na Inglaterra, os clubes de elite contam com jogadores de 61 países diferentes. Em média, de um time que entra em campo, apenas 26% dos jogadores são ingleses. "Precisamos mudar esse rumo", declarou Greg Dyke, presidente da Associação de Futebol da Inglaterra.

Arsène Wenger, treinador francês que está no Arsenal desde 1996, admite que os números são "preocupantes". Mas alerta que existem apenas duas opções: fechar o mercado ou atrair os melhores e ver como eles podem ajudar o futebol local. "Vivemos em um mundo globalizado", disse.

O fenômeno não tem poupado nem mesmo a Alemanha, país campeão do mundo e que insistia em mostrar que seu modelo de sucesso estava baseado no fato de que os times ainda são "locais". Em 2014, a taxa de estrangeiros é de 43% no campeonato. Há um ano, era 38%.

Mas, curiosamente, um número relativamente baixo de jogadores alemães atua fora de seu próprio campeonato. Neste ano, apenas 22 alemães optaram por deixar seus clubes para atuar no exterior.

Na Espanha, os estrangeiros representam 39% dos jogadores da Primeira Divisão, e mesmo aqueles que não podem competir com os valores gastos por Barcelona e Real Madrid aderiram ao fenômeno.