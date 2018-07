Globo adquire direitos para transmitir as Copas do Mundo de 2018 e 2022

SÃO PAULO - A TV Globo distribuiu comunicado oficial nesta terça-feira para anunciar que já adquiriu os direitos para transmitir as Copas do Mundo de 2018 e 2022, que serão realizadas respectivamente na Rússia e no Catar. A emissora festejou o acordo firmado com a Fifa, que também prevê a transmissão dos jogos destas competições por meio de TV fechada, celulares e internet.

A Globo ainda esclareceu que poderá repartir esses direitos com outras emissoras, como já aconteceu no Mundial de 2010, quando a Bandeirantes também transmitiu as partidas realizadas na África do Sul.

A Fifa confirmou em seu site oficial a prorrogação do atual acordo com a Globo para transmissão dos Mundiais que serão realizados após a Copa do Mundo de 2014, que será disputada no Brasil. "A força da Globo com sua penetração no vasto território do Brasil garante que o torneio seja acompanhado pelo maior número de pessoas possível e foi um fator determinante para a nossa decisão de renovar o nosso acordo", afirmou o secretário-geral da FIFA, Jérôme Valcke.

O presidente das Organizações Globo, Roberto Irineu Marinho, comemorou a prorrogação do acordo com a Fifa em meio ao cenário competitivo altamente vivido entre as emissoras do Brasil para transmissão de importantes eventos esportivos. Os direitos de TV da Olimpíada de Londres, por exemplo, foram adquiridos pela Record, que será o único canal de televisão aberta a transmitir o evento no País.

"Por mais de 40 anos, FIFA e Globo desenvolveram uma bem sucedida parceria com significantes resultados para ambos. Durante esses anos, a FIFA conseguiu fazer do futebol um esporte com uma enorme audiência por todo o mundo e a Globo se orgulha de ter contribuído para isso. O mais importante para a Globo é permitir que nossos telespectadores se sintam parte do evento como se eles estivessem no estádio. Por essa razão, estamos orgulhosos com a continuidade dessa parceria", disse Marinho.