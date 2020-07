Globo aposta no Botafogo para enfrentar jogo do Flamengo na internet

A noite de futebol no Rio de Janeiro promete ser agitada nesta quarta-feira. Enquanto o Flamengo deve transmitir a partida contra o Boavista em seu canal no Youtube, a TV Globo vai apostar em Portuguesa x Botafogo. Os dois jogos são válidos pela última rodada da fase de grupos da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca.

A Rede Globo briga com o Flamengo para evitar que o clube carioca transmita o jogo na FlaTV, seu canal no Youtube. Na segunda-feira, a Justiça do Rio negou liminar em primeira instância pedida pela emissora para vetar a exibição da partida. Assim sendo, por enquanto, o jogo do rubro-negro vai passar na internet.

A Globo continua tentando, nos bastidores, evitar a exibição do jogo do Flamengo. Enquanto isso, a emissora se prepara para remanejar sua programação para o Rio de Janeiro e praças que exibirão a partida válida pelo Carioca.

Programação da TV Globo

Para os locais que terão transmissão de Portuguesa x Botafogo, o Jornal Nacional será das 20h às 20h35. Em seguida passa a novela Fina Estampa e às 21h30 inicia a transmissão do jogo.

Para o resto do Brasil, o Jornal Nacional e a novela terão transmissões normalmente e na hora do jogo, será exibido filme. A partir das 23h40, começa o Jornal da Globo, que vai passar ao mesmo tempo para todo o Brasil.

Programação da FlaTV

Já a FlaTV promete um grande evento para Flamengo x Boavista. O canal deve iniciar sua transmissão ao vivo a partir das 19h30, com matérias sobre o jogo e relembrando grandes momentos do Flamengo no Estadual.

A disputa Flamengo e Rede Globo teve início na semana passada, após o presidente da República Jair Bolsonaro assinar uma medida provisória que prevê, dentre outros pontos, que os direitos de transmissão das partidas passam a ser do clube mandante. Antes, era necessário que uma emissora tivesse acordo com os dois times para exibir o jogo.

O Flamengo é o único clube do Carioca que não tem acordo com nenhuma emissora de TV para exibir seus jogos no Estadual. Em razão disso, entende que está livre para transmitir seus jogos onde quiser. Já a Rede Globo alega que é detentora dos direitos de transmissão dos outros 11 times da competição e não autoriza que o clube passe o jogo de um de seus parceiros - o Boavista, no caso.