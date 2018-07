Globo cobra e Flamengo anuncia que vai jogar Carioca com time principal

"O Flamengo recebeu comunicado formal da Rede Globo determinando que a posição adotada pelo clube fosse revista, com fundamento no contrato de transmissão do Estadual assinado pela Federação de Futebol do Estado do Rio (FERJ) e pelos clubes em 2010 e que se encerra neste ano de 2016. Portanto, em respeito a um acordo comercial previamente firmado e à constante determinação do Flamengo em evitar constrangimentos e/ou prejuízos aos nossos parceiros, informamos que, ao contrário do que havia sido comunicado, Flamengo disputará o Campeonato Carioca de 2016 com seu elenco principal", explicou o clube, em comunicado.

No texto, o clube carioca lembra que "desde o início da primeira gestão do presidente Eduardo Bandeira de Mello, o Flamengo tem marcado firme posição oposta às práticas e aos métodos de gestão da FERJ" e que já havia definido que só voltaria atrás do boicote se a FERJ aceitasse as reivindicações feitas com conjunto com o Fluminense ou por determinação da Globo.

"O posicionamento do Flamengo foi amplamente discutido com a Rede Globo ao longo do ano de 2015, sem que houvesse por parte desta qualquer determinação em contrário. Era objetivo do Flamengo garantir aos nossos parceiros comerciais uma programação esportiva ao longo do período de disputa do Campeonato Estadual que compensasse qualquer eventual prejuízo que pudesse ser causado pela utilização de um elenco alternativo na competição", assegura o Flamengo.

Assim como Fluminense, o Flamengo foi um dos incentivadores da criação da Liga Sul-Minas-Rio, que terá a participação de apenas estes dois cariocas, com cinco datas em 2016. A Rede Globo já teria adquirido os direitos de transmissão do torneio, com a intenção de transmitir apenas o jogo de abertura (Flamengo x Atlético-MG) e a final.

Com o Flamengo fora da Libertadores, a emissora teria apenas estes dois jogos e eventuais confrontos pela Copa do Brasil antes do início do Brasileirão. O clube rubro-negro, de maior torcida no País, é quem garante os melhores índices de audiência e a ausência dele na programação seria sentida pela emissora.

Apesar da mudança de postura, o Flamengo diz que seu "propósito" segue o mesmo. "Os interesses da ''Nação Rubro-Negra'' certamente serão salvaguardados nos termos do contrato de televisionamento do Estadual que passará a vigorar a partir de 2017", garante a diretoria.