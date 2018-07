Globo discorda da CBF por 'venda avulsa' e não transmitirá seleção

Principal emissora do País e parceira histórica da CBF, a Rede Globo não irá transmitir os dois amistosos do Brasil diante de Argentina e Austrália, respectivamente nos dias 9 e 13 de junho, em Melbourne. As duas partes não chegaram a um acordo e a entidade decidiu gerar as imagens por conta própria, comprando espaço na TV Brasil para transmitir os jogos em canal aberto. Pelé será o comentarista nas duas partidas.

A informação foi publicada na edição desta segunda-feira do jornal Folha de S. Paulo, e confirmada pela reportagem do Estado. A CBF ainda não havia se manifestado oficialmente sobre o assunto até as 16h30 desta segunda-feira, mas a Rede Globo confirmou que não irá transmitir as partidas. Por meio de nota, o departamento de comunicação da emissora informou que deixará de transmitir os amistosos do próximo mês e não deixou claro se voltará a fazê-lo nas demais partidas preparatórias à Copa do Mundo do próximo ano - a emissora detém os direitos das atuais Eliminatórias.

"A CBF tinha planos de negociar os direitos dos amistosos e das Eliminatórias da Copa de 2022 na forma de bid (leilão fechado). Recentemente decidiu vender os dois jogos amistosos de junho de forma avulsa e, embora não acreditemos que esta seja a melhor solução para todas as partes, tentamos negociar, mas não chegamos a um acordo", declarou a emissora, em trecho da nota divulgada nesta segunda-feira.

Até o ano passado, a Rede Globo transmitia com exclusividade os amistosos da seleção principal do Brasil. Na história recente, a emissora só deixou de transmitir uma partida, diante dos Estados Unidos em 2010, em jogo que marcou a estreia de Mano Menezes como técnico do Brasil.

A CBF deverá usar as partidas do próximo mês como laboratório para um novo modelo de transmissão de suas partidas. A ideia é atender às mais variadas plataformas, e não apenas a TV aberta.

No último dia 19, quando o técnico Tite convocou os 24 jogadores para os dois amistosos, a entidade já dava mostras do interesse em trabalhar num novo modelo de transmissão. A convocação contou com a cobertura da Agência Radioweb, que congrega mais de 2.200 emissoras de rádio do País, fato que foi exaltado reiteradas vezes pela assessoria da entidade durante a coletiva de Tite. Depois, o treinador concedeu entrevista também por meio de uma transmissão ao vivo pelo Facebook.