Globo e CBF fecham acordo de transmissão das principais competições do futebol feminino

A Globo e a CBF oficializaram o vínculo para os direitos de transmissão das principais competições do futebol feminino até 2024. Dentre os torneios, estão inclusos o Brasileirão, a Supercopa feminina e amistosos da seleção brasileira para as próximas temporadas e em preparação para a Copa do Mundo de 2023.

A Globo ficará responsável por transmitir os jogos decisivos das competições, enquanto o SporTV será o canal das partidas preliminares e de fases de grupos. Principal evento nacional, o Brasileirão feminino terá seus jogos ao vivo no SporTV em 2022, 2023 e 2024. Ao todo, são 40 compromissos por temporada.

Neste ano, serão duas partidas exclusivas por rodada na primeira fase, além de dois duelos das quartas de final e todas as partidas decisivas das semifinais e a final. A TV Globo, a partir de 2023, também passará a transmitir as fases decisivas do Brasileirão feminino.

Assim como o torneio nacional, a Supercopa feminina também tem suas transmissões fixadas até 2024. A competição que reúne oito times terá sete partidas no SporTV e quatro na Globo, incluindo a grande final. Em 2022, a disputa acontece de 4 a 13 de fevereiro.

A seleção brasileira também está contemplada no acordo. Todos os 12 amistosos das comandadas de Pia Sundhage de olho na Copa do Mundo de 2023, com sede na Austrália e Nova Zelândia, serão transmitidos ao vivo no SporTV. A primeira partida será contra a Holanda, no dia 16 de fevereiro. A Globo tem direito a seis jogos, que ainda serão definidos.

MASCULINO

Os canais Globo também marcam forte presença no futebol masculino. A começar pela Supercopa do Brasil, entre Atlético-MG e Flamengo, que será realizada no dia 20 de fevereiro. Três canais passarão a partida em tempo real: Globo, SporTV e Première.

Para as categorias de base, os principais torneios sub-17 e sub-20 serão televisionados, também com vínculo de três anos. Ao todo, serão mais de 80 jogos no SporTV contemplando o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Supercopa.