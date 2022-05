Globo, ESPN e Paramount vão transmitir Libertadores de 2023 a 2026; Sul-Americana fica com o SBT

A transmissão dos jogos da Copa Libertadores em TV aberta no Brasil nas edições de 2023 a 2026 voltará para a TV Globo. O anúncio foi feito, nesta quinta-feira, pela Conmebol, em suas redes sociais. ESPN e Paramount (Viacom) ficam com as transmissões para as plataformas pagas, enquanto o SBT vai ter direito a passar os duelos pela Sul-Americana.

"A licitação foi realizada com o apoio e assessoria técnica da FC DIEZ MEDIA, enquanto a integridade do processo foi assegurada pela Ernst & Young (EY) da Argentina, uma das principais empresas independentes de auditoria e transparência do mundo. A seleção foi feita sob os princípios, regras de transparência e solvência profissional e visa alcançar as condições mais vantajosas para o futebol sul-americano de clubes", escreveu a entidade sul-americana.

Leia Também Confira a classificação atualizada da Copa Libertadores

Em outubro do ano passado, TV Globo e Conmebol divulgaram nota oficial na qual celebraram o fim do processo que corria em uma corte na Suíça. A emissora foi à justiça em busca de uma resolução na rescisão contratual dos direitos de transmissão da Copa Libertadores entre 2019 e 2022. Com o acordo, a rede carioca entrou na disputa para adquirir os direitos de transmissão na competição a partir de 2023, perdido para o rival SBT.

A confusão entre Globo e Conmebol começou no início de 2020, quando a emissora tentou baixar o valor pago pelas cotas - cerca de R$ 330 milhões anuais - alegando problemas financeiros por causa do auge da pandemia da covid-19. A entidade não apenas manteve os valores, como ainda acertou com a emissora paulista.

Para não ficar sem transmissão de sua principal competição, a Conmebol ainda criou canais próprios para exibição de muitos dos jogos, na TV Conmebol, além de fechar parceria com canais do Grupo Disney.

Confira nota divulgada pela Rede Globo para confirmar a aquisição do pacote de jogos da Libertadores:

A TV Globo recebeu a confirmação da Conmebol de que foi a emissora escolhida para exibir a Libertadores, em acordo válido por quatro anos, de 2023 a 2026, com exclusividade na TV aberta no Brasil. Para nós, é uma grande satisfação celebrar novamente esta parceria. Construímos uma relação de quase três décadas com a Conmebol, exibindo a Libertadores desde 1993, e acreditamos que ajudamos a consolidar o sucesso da competição no Brasil, através de um alcance único e de uma alta qualidade reconhecida pelo público, não apenas na transmissão mas também na cobertura da competição.